Gli effetti della pandemia da Coronavirus si manifestano anche negli Emirati Arabi Uniti, dove il comitato direttivo di Expo 2020 Dubai ha deciso di chiedere all’International Exhibition Office, l’organizzazione intergovernativa responsabile dell’esposizione, di rimandare l’apertura dell'Esposizione universale di 12 mesi a causa dell'epidemia da Covid 19. Vanno lette in questo senso le parole di Reem Bint Ibrahim al Hashem, ministro aggiunto per gli Affari di cooperazione internazionale e direttore generale dell’ufficio Expo 2020 di Dubai: "Gli Emirati Arabi Uniti sono il luogo di incontro del mondo e la terra della comunicazione, dove i sogni diventano realtà. Ricordiamo ancora quel momento in cui il nostro paese ha vinto l’hosting dell’Expo mondiale 2020. Da quel giorno in poi, e attraverso una marcia piena di momenti felici e stimolanti, abbiamo condiviso ogni fase e momento". Ma ora, ha aggiunto la Hashemi,"cerchiamo di stare con i nostri amici in tutto il mondo, di comunicare e di convergere, di lavorare insieme per essere forti oggi più che mai. Quando comunichiamo, lavoriamo insieme e siamo uniti possiamo raggiungere ogni risultato".

Dubai Expo 2020 era inizialmente previsto dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, in concomitanza con i 50 anni della fondazione dello Stato. Ora, invece, le date potrebbero slittare di 12 mesi, il che garantirebbe comunque lo svolgimento dell'evento in occasione del Golden Jubilee, che si festeggia ogni 2 dicembre e che ricorda la firma del patto che da 50 anni unisce i sette emirati di Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujaira, Ras al-Khaima, Sharja e Umm al-Qaywayn.

Per ciò che riguarda la diffusione del Coronavirus negli Emirati Arabi Uniti, alla data dell'1 aprile 2020 si contano 6 morti, 664 contagiati e 61 persone ricoverate.