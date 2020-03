Coronavirus, in Usa tamponi non autorizzati e rischiosi venduti online: alcune aziende fermano gli ordini

Attenzione ai tamponi e alle cure venduti online: è l'appello della Food and Drug Administration, l'ente governativo che in Usa (GUARDA ANCHE IL VIDEO) si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici e che - si legge in una nota - non ha autorizzato alcun test online tra quelli "disponibili per testarsi a casa il Covid-19". Gli esperti dell'ente, riferisce il Guardian, mettono in guardia sulle truffe del web, dove si sono registrati casi di vendita di tamponi e cure falsi. I kit, i cui prezzi arrivano fino a 181 dollari (circa 165 euro), vengono pubblicizzato sul web come un metodo per gestire da soli, in casa, questa difficile situazione. In realtà c'è il rischio di raccolta errata di campioni e di risultati imprecisi. Almeno quattro società, Nurx, EverlyWell, Forward e Carbon Health, hanno già dichiarato di aver interrotto le vendite. "Alcuni kit provengono da luoghi affidabili e altri no, e questo è difficile da stabilire per il consumatore medio", ha affermato Eric Topol, direttore e fondatore dello Scripps Research Translational Institute.