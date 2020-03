Coronavirus Ungheria, pieni poteri Orban. Opposizione: "Democrazia in quarantena". Salvini: "Rispetto scelta"

Pieni poteri al primo ministro Viktor Orban per combattere il Coronavirus. La decisione è del parlamento dell'Ungheria, riferita dal Guardian. Orban ha chiesto di estendere lo stato di emergenza per approvare i decreti per affrontare il Covid19. La nuova legge in parlamento è passata con 137 voti favorevoli e 53 contrari. Non ci sono limiti di tempo e il premier può utilizzare tutti i suoi poteri in modo "proporzionato e razionale". Durissime le critiche dell'opposizione, il leader del partito Jobbik, Peter Jakab, ha dichiarato che con questa scelta la democrazia ungherese è stata messa in quarantena. Dure critiche dalle forze italiane di centrosinistra. Diversa la posizione di Matteo Salvini, leader della Lega: "Poteri speciali a Orban per combattere con forza il virus? Saluto con rispetto la libera scelta del parlamento ungherese, eletto democraticamente dai cittadini. Buon lavoro all’amico Victor Orban e buona fortuna a tutto il popolo di Ungheria in questi momenti difficili per tutti".

