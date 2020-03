La dimensione del contagio da Coronavirus sia in Italia che nel resto del mondo sta assumendo dimensioni drammatiche di ora in ora. Una nuova conferma arriva dalla Spagna, dove il numero dei casi - sia per ciò che riguarda i contagiati che i morti - ha superato la Cina. Il ministero della Sanità parla di 85.195 casi di Covid 19, mentre le autorità sanitarie cinesi confermano 81.470 casi. In Spagna si contano 7.340 decessi. Secondo la Johns Hopkins University, comunque, restano gli Stati Uniti il primo Paese al mondo per numero di contagi, ben 143.055, seguiti dall’Italia con 97.689 casi, dalla Spagna e dalla Cina.

Almeno 11.899 persone sono state contagiate invece in Belgio, dove secondo il servizio di salute pubblica (Spf) si contano anche 513 mort, di cui 82 nelle ultime 24 ore.

In Germania, intanto, è salito a 57.298 il numero dei contagi con 4.751 nuovi casi in un giorno. Lo rende noto il Robert Koch Institute (Rki), aggiornando a 455 il numero delle vittime, con 66 morti nelle ultime 24 ore. Il maggior numero dei contagi, ovvero 13.989, viene registrato in Baviera, nel sud dove era stato segnalato il primo caso di Covid 19.

Aumenta il numero di casi positivi anche e il numero dei decessi in Olanda. Secondo quanto riferito dal ministero della Sanità, nei Paesi Bassi si registrano 10.866 contagi - 1.104 in più nelle ultime 24 ore - e 771 morti, 132 in più rispetto a domencia 29 marzo.

I casi confermati in Svizzera sono in continuo aumento; stando ai dati forniti dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) sono 15.475, ovvero 1.201 in più nelle ultime 24 ore. Almeno 295 persone sono morte. Dei 116.700 test effettuati, circa il 13% è risultato positivo. Nel Canton Ticino i decessi sono 105, 12 in più rispetto a domenica. I nuovi casi sono 125 per un totale di 1.962. Nei Grigioni le vittime sono invece salite da 9 a 12, mentre le infezioni sono 497 (+88). L’incidenza della malattia (casi per 100.000 abitanti) in Ticino ha raggiunto il dato di 551,3. Il cantone italofono è seguito da Vaud (418,6) e Basilea città (372,2). L’Ufsp dispone anche dei dati di 1.445 persone ospedalizzate. L’età di queste persone varia da 0 a 101 anni, con una media di 70 anni (50% delle persone ricoverate ha un’età inferiore, 50% un’età superiore). L’età media delle persone decedute è 82 anni.

I nuovi casi di positività in Russia crescono velocemente. "La situazione, in termini di diffusione, ha raggiunto un nuovo livello", ha detto il sindaco moscovita Sergei Sobyanin. In tutta la Russia ci sono poco più di 1.500 casi; a Mosca 13 dei circa mille contagiati sono bambini.

Le autorità della Thailandia hanno annunciato la messa in quarantena di Pukhet per almeno un mese. Sull’isola, la più grande del paese e fra le principali mete del turismo internazionale, potranno sbarcare soltanto merci essenziali, mentre sarà proibito l’ingresso a tutte le persone. A Pukhet sono già stati confermati 53 contagi da coronavirus, con 46 ricoveri in ospedale.

Il governo dell'Iran è pronto a un nuovo giro di vite imponendo nuove restrizioni. È quanto ha evocato il vice presidente iraniano, Eshaq Jahangiri, citato dai media ufficiali. "Se necessario, potremmo imporre ulteriori misure dal momento che la nostra priorità è la sicurezza e la salute della Nazione", ha detto. Le dichiarazioni di Jahangiri seguono i nuovi dati diffusi dal ministero della Sanità di Teheran che evidenziano come la pandemia continui a non dare tregua nel Paese più colpito del Medio Oriente. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati altri 117 morti che hanno portato a 2.757 il numero totale dei decessi, mentre i contagi sono saliti a oltre 41mila.

In Israele sale a 16 il bilancio delle persone morte. Il centro medico Assaf Harofeh di Bèer Yaakov ha confermato il decesso di un 58enne. Il Times of Israel sottolinea come si tratti della vittima più giovane nel Paese. Il ministero della Sanità israeliano ha confermato 4.347 casi di Covid 19, 100 in più rispetto a domenica 29 marzo

Il Portogallo registra 21 decessi con coronavirus nelle ultime 24 ore e il bilancio complessivo sale a 140 morti. Lo riferisce il giornale spagnolo El Pais. In totale in Portogallo sono 6.408 i casi confermati di Covid 19.