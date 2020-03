Harry e Meghan negli Usa, il benvenuto di Trump: "Ammiro la Regina, ma non pagheremo per la loro sicurezza"

Donald Trump è diretto. Con tutti. Anche Harry e Meghan, duchi di Sussex. Anche con la Regina Elisabetta e la Gran Bretagna in genere.La comunicazione arriva via Twitter.

"Sono un amico e ammiratore della Regina e del Regno Unito. Era stato detto che Harry e Meghan avrebbero risieduto in maniera permanente in Canada. Ora lo hanno lasciato per gli Stati Uniti, in ogni caso gli Usa non pagheranno per la loro protezione. Dovranno farlo da soli", scrive sull'account social il presidente degli Stati Uniti.

I duchi, che manterranno il marchio "Sussex Royal" fino a domani 31 marzo, secondo gli accordi con Elisabetta II, si erano trasferiti in Canada per poi volare in questi giorni in California insieme al loro figlio Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Il padre di Harry, il principe Carlo, è positivo al Covid-19 e in isolamento.