Coronavirus, gli Stati Uniti ora hanno più casi di tutti. Superate Italia e Cina. New York in ginocchio

Gli Stati Uniti sono diventati il primo Paese al mondo per casi di Coronavirus: secondo i dati del New York Times sono 81.488, più di Cina e Italia, con 1.178 morti in tutto il Paese. Nonostante questo, il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti “devono tornare al lavoro” e questo processo deve “iniziare abbastanza presto".

NIENTE RESPIRATORI AI DISABILI

La situazione statunitense però è destinata a peggiore. Soprattutto a New York. Infatti secondo gli ultimi dati diffusi dal governatore Andrew Cuomo, sono 37.258 i casa nello Stato della Grande Mela, oltre 7.000 in più in meno di 24 ore. Il bilancio delle vittime è salito a 385, circa 100 più in poche ore. La metà dei newyorkesi, circa 4 milioni di persone, sarà contagiata prima che il Coronavirus faccia il suo corso naturale è previsione del sindaco Bill de Blasio, alla luce degli ultimi dati sui decessi e sui contagi. Secondo l'assessore alla sanità di New York, Oxiris Barbot, l'epidemia potrebbe cominciare a rallentare solo a settembre.

QUATTRO MORTI IN UNA FAMIGLIA

Tornando agli Usa, il bilancio delle vittime, che è quadruplicato all'incirca nell'ultima settimana, è stato particolarmente grave in una manciata di stati, oltre a New York, anche New Jersey, Washington, Louisiana, California sono in grave difficoltà. Ma in tutto il paese, i numeri dei casi stanno aumentando rapidamente mentre gli sforzi di contenimento vacillano, il virus si diffonde e i test aumentano.