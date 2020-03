Quotidiane manifestazioni di solidarietà da parte di molti Governi continuano ad arrivare all'Italia, impegnata nella lotta per contenere la diffusione del Coronavirus. Si mobilita anche la Russia, le cui forze aeree russe sono pronte a inviare nel nostro paese squadre di virologi militari ed equipaggiamenti medici per la lotta al Covid 19, su istruzioni del presidente Vladimir Putin. Il leader del Cremlino, scondo quanto riferisce l'agenzia Tass, sabato ha telefonato al presidente del consiglio, Giuseppe Conte, per confrontarsi sugli aiuti. Il 21 marzo era stato il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, a parlare con il collega Lorenzo Guerini. Shoigu ha già dato ordine per la creazione di un gruppo aereo per l’urgente invio di aiuti per l’Italia nella lotta al Coronavirus. "Appena l’Italia sarà pronta, gli aerei da trasporto dell’aviazione militare russa invieranno otto squadre mobili di virologi e medici militari, veicoli per la disinfezione con aerosol di mezzi di trasporto e territori, così come equipaggiamento medico", riferisce Shoigu. L’Italia, si legge, ha confermato la disponibilità ad accettare gli aerei militari russi. Guerini, aggiunge la Tass, "ha ringraziato la Russia per aver prontamente fornito aiuto per lottare contro la pandemia nell’ambito di un accordo fra Conte e Putin". Nella telefonata con Conte, ha detto il portavoce del Cremlino, Putin ha rassicurato sulla prontezza russa di fornire gli aiuti. Oltre al materiale e i dispositivi mobili disinfettanti, trasportati su camion Kamaz, vi sarà anche l’invio di specialisti russi per offrire assistenza nelle zone più colpite dall’epidemia.