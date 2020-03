Coronavirus negli Usa, morte 4 persone nella stessa famiglia. Altre 3 positive. Il contagio in una cena

Riunirsi per una cena di famiglia e dare il via a una tragedia. Succede all'epoca del Coronavirus, negli Stati Uniti. Quattro persone della stessa famiglia sono morte a causa del virus: mamma Grece, 73 anni, e tre suoi figli (Carmine, Vincent e Rita). Altri tre figli della donna sono positivi e in condizioni gravi al Covid-19. Così altri venti membri della famiglia sono in auto isolamento. E' successo alla famiglia Fusco, italoamericani, nel New Jersey. Il contagio sarebbe avvenuto nel corso di una cena di famiglia in cui c'era invitato anche colui che poi si è rivelato il primo contagiato di tutto il New Jersey. La prima vittima è stata Rita, insegnante di 55 senza patologie pregresse, poi Carmine, mamma Grace e infine Vincent: tutti morti per Covid-19 nel giro di pochi giorni.