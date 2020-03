Scossa di terremoto magnitudo 5.9 avvertita in Italia: l'epicentro a Kanalaki, in Grecia

Forte scossa di terremoto, nel cuore della notte, in Grecia con magnitudo 5.9. L'epicentro, secondo i dati dell'Ingv, è nella zona di Kanalaki, a una trentina di chilometri da Igoumenitsa (profondità di 14 chilometri). Registrata all'01:49:53 ora italiana, è stata avvertita in Puglia in particolare nella zona del Salento meridionale. Molte le persone scese in strada in Grecia nella zona della scossa secondo i media locali.