«Firmerò un ordine esecutivo che obbligherà il 100% dei lavoratori a stare a casa, con l’esclusione dei servizi essenziali. Questo ordine esclude le farmacie, gli alimentari e taluni altri esercenti» è la decisione negli Usa del governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo. Nello Stato della Grande Mela i casi di Coronavirus sono oltre 7mila, con 35 decessi ufficiali mentre per la Johns Hopkins University sono 38, tre in più. «L’aumento del numero di casi può portare ad una cifra che è insostenibile per i nostri ospedali», ha detto Cuomo in una conferenza stampa. Le nuove misure entreranno in vigore da domenica. Sarà consentita attività motoria individuale.