Coronavirus negli Usa: i casi sono raddoppiati nelle ultime 24 ore. Oltre 13mila positivi

Raddoppiano nel giro di 24 ore i casi di Coronavirus negli Stati Uniti. Sono più di 13mila i casi confermati, riporta Nbc News. I morti sono più di 185 in tutti gli Usa. Il dipartimento di Stato americano ha emesso un avviso di allerta di viaggio di livello 4, il più alto, per tutti i viaggi internazionali. L’invito agli americani è di non viaggiare in nessun caso all’estero e di tornare a casa, nel caso si trovino già fuori dal paese, a meno che non intendano rimanerci. Intanto il governatore della California, Gavin Newsom, ha ordinato ai 40 milioni di residenti nello stato americano di restare a casa e di uscire solo per lavori essenziali e commissioni per contrastare la diffusione del coronavirus. «Posso assicurare che l’isolamento non è la mia scelta preferita, ma è una misura necessaria», ha sottolineato il governatore in conferenza stampa.