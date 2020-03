Coronavirus, i cittadini degli Usa non si fidano di Trump: sondaggio degli americani boccia il presidente

Coronavirus, i cittadini americani non si fidano del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Sono pochi gli americani che si fidano di quello che dice il numero uno della Casa Bianca quando si tratta di proteggerli dalla pandemia del Coronavirus. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato da Npr/Pbs secondo il quale solo il 37% degli intervistati afferma di fidarsi molto delle informazioni riferite dal presidente riguardo il virus. Mentre una netta maggioranza, il 60%, afferma di "non fidarsi molto" o di "per niente" delle parole di Trump. Questo mentre un 49 per cento degli americani non approva il modo in cui il presidente ed il governo federale sta affrontando la pandemia, contro un 44 per cento che invece dà un giudizio positivo.



