È crollato un hotel in Cina, a Quanzhou, che era adibito a centro per la quarantena per il Coronavirus. Lo ha riferito il China Daily. Almeno 70 persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Sono attualmente in corso le operazioni di salvataggio: sono 23 le persone finora estratte vive. I soccorritori sono al lavoro per recuperare altri superstiti. Qui i numeri dell'epidemia a livello globale, aggiornati alle ore 11.30 di sabato 7 marzo 2020.



