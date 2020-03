Coronavirus, Francia, contagiato deputato: è ricoverato in gravi condizioni

Coronavirus colpisce in Francia dove si allarga l'epidemia. I contagi sono 423, 138 di più rispetto al giorno precedente (23 le persone gravi) e i morti sono saliti a 7 (erano 4).

Per approfondire leggi anche: Iss: 81 anni età media morti italiani

Un deputato e un dipendente del Parlamento francese sono stati contagiati dal nuovo coronavirus: lo ha confermato la presidenza dell’Assemblea nazionale. In particolare, il deputato è Jean Luic Reitzer, 68 anni, eletto nelle fila del partito gollista Les Republicains, nella Camera bassa. Secondo quanto riferisce open.online le sue condizioni di salute sono gravi e allo stato attuale si trova ricoverato in terapia intensiva a Mulhouse, tra i principali focolai di coronavirus in Francia.