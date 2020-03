L'epidemia legata al Coronavirus condiziona anche il Gran premio di Thailandia di MotoGp, che era in programma il prossimo 22 marzo al Chang International Circuit di Buriram. A dare l'annuncio sono state la Federazione internazionale di motociclismo (Fim), l'Associazione internazionale delle scuderie (Irta) e la Dorna che organizza le gare del Motomondiale.

La decisione è arrivata poche ore dopo il tweet di Anutin Charnvirakul, vice primo ministro thailandese e ministro della Sanità, in cui si legge: "Dobbiamo prima concentrarci sulla pandemia. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso. "È nell'interesse del Paese e dei partecipanti". Il Gp di Thailandia dovrebbe essere riprogrammato entro il 15 novembre 2020, data dell'ultimo evento in programma sul circuito di Valencia, in Spagna. Il circus del MotoGp tornerà in scena il 5 aprile in occasione del Gran premio degli Stati Uniti.