Il diavolo umano, l'uomo che vuole sembrare Satana ma che dice di credere in Dio: è un brasiliano di 44 anni

Il diavolo esiste. O meglio, esiste un uomo che pare proprio un diavolo. Si chiama Michel Faro do Prado, è di San Paolo del Brasile, ha 44 anni ed è soprannominato proprio "Satana umano". Il suo fisico è stato stravolto nel corso degli anni da tatuaggi e piercing, ma anche da altre "applicazioni" e modificazioni del suo corpo e del suo volto. La storia di Michel è stata raccontata, tra gli altri, dal Daily Star con dovizia di particolari e dichiarazioni. La testata anglosassone spiega che l'uomo ha lavorato per 25 anni come tatuatore, poi ha scelto di voler apparire l'uomo più sinistro del mondo. Del suo corpo ha modificato tutto quello che poteva, persino l'arcata dentaria. E il fatto che sua moglie sia specializzata proprio in "modifiche del corpo", ha ovviamente favorito la sua trasformazione. Nonostante tutto nega che la sua scelta sia quella di voler sembrare il diavolo, anche se ormai la gente lo chiama proprio così. Michel, di contro, sostiene che adora Dio e che cerca puntualmente di fare del bene, al di là di quello che fa pensare il suo aspetto. I familiari hanno sempre accettato le scelte dell'uomo che sostiene con forza che ogni persona è diversa dall'altra e libera di fare ciò che vuole. Aggiunge che la famiglia lo adora e diversi amici lo chiamano padre, altri ancora fratello, anche se non sono legati da parentela. Ma allora perché tale scelta radicale? Michel spiega che l'aspetto gli consente di rompere con gli schemi e gli dà la possibilità di esprimere il suo vero io. "Il mio aspetto esteriore - dice - è cambiato a causa di quello che sono e che sto diventando. Credo che la vera immagine del diavolo sia bella, la Bibbia dice questo nella Genesi e allo stesso modo nel libro di Isaia, che dice che dice che Gesù era brutto che sembrava una radice secca nel deserto. Non abita in alcuna bellezza, quindi se è una questione di finzione che il diavolo mi assomigli di più, nel mio cuore preferisco Dio e sto facendo del bene".

