Germania, strage nei bar dei turchi: 9 morti. Killer trovato senza vita con la madre: ha agito per razzismo

Con il trascorrere delle ore si delineano sempre più i contorni delle sparatorie nella cittadina tedesca di Hanau (a pochi chilometri da Francoforte), costate la vita a nove persone. Il bilancio complessivo è di undici morti perché subito dopo sono stati trovati morti anche il presunto killer e sua madre. L'assassino avrebbe già un volto e un nome. Si tratterebbe del 43enne Tobias Rathien, 43 anni, lupo solitario che in passato non è stato mai protagonista di atti razzisti, come ha spiegato Peter Beuth, ministro dell'interno dell'Assia, stato federato della Germania. La donna invece avrebbe 72 anni. Salvo il padre, portato via dalle forze speciali.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, l'uomo dopo aver sparato all'impazzata in due shisha-bar, avrebbe ucciso la madre per poi suicidarsi. L'arma è stata trovata vicina al cecchino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alle 22 circa l'attentatore è giunto in centro a bordo di una Bmw di colore scuro. E' entrato al Midnight, locale in cui si fuma narghilè, frequentato in prevalenza da turchi, ed ha iniziato a sparare. Poi è salito di nuovo in auto, ha raggiunto un secondo locale: l'Arena Bar & Cafè e la scena si è ripetuta. A tarda notte i poliziotti sono entrati nel suo appartamento, proprio nel quartiere della seconda sparatoria. Hanno trovato l'uomo senza vita, così come la madre. Secondo le forze dell'ordine il movente sarebbe razzista. Il killer, infatti, ha lasciato una lunga lettera da cui si evince la sua ideologia di estrema destra. Nello scritto deliranti parole secondo cui andrebbero sterminate le popolazione che la Germania non riesce ad espellere. Il direttore del centro di ricerca sul terrorismo, Peter Neumann, su Twitter ha scritto che il manifesto ideologico del killer era scritto in eccellente tedesco e senza refusi o errori grammaticali. Nel documento Tobias Rathien svela anche il suo odio per gli stranieri e i non bianchi, augurandosi la distruzione di paesi del nord Africa, del Medio Oriente e dell'Asia centrale, tutti a maggioranza musulmana.

Concetti che Tobias Rathien aveva già espresso in parte in un video pubblicato su YouTube nei giorni scorsi in cui in inglese si rivolge a tutti gli americani e li avvisa: "Siete sotto il controllo di una invisibile società segreta che vi sottopone a nuove forme di schiavitù". L'uomo sostiene anche che negli Stati Uniti ci sarebbero basi sotterranee in cui vengono torturati bambini. Video che si concludeva con un pressante invito ad agire.

