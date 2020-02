Regina Elisabetta, stop a Harry e Meghan: non potranno più utilizzare il marchio Sussex Royal

Sua Maestà Britannica non gradisce. Harry e Meghan devono così abbandonare il loro marchio Sussex Royal, registrato per attività commerciali e di raccolta fondi, dopo aver deciso di rinunciare ai ruoli ufficiali come membri della famiglia reale britannica.

La notizia viene riportata dal Daily Mail che sostiene come dopo lunghi e complessi colloqui, ancora in corso, la regina Elisabetta e gli alti funzionari del regno abbiano valutato che non sia più sostenibile che la coppia mantenga la parola ’reale' nel loro marchio.

Harry e Meghan hanno speso decine di migliaia di sterline in un nuovo sito e hanno anche cercato di registrare il ’ Sussex Royal’ come marchio globale per una serie di articoli e attività, tra cui abbigliamento, articoli di cartoleria, libri e materiale didattico.