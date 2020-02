Maltempo, la tempesta Dennis travolge il Regno Unito: due morti, fiumi esondati e città sott'acqua

La tempesta Dennis si è abbattuta sul Regno Unito, portando forti venti e così tanta pioggia che le autorità hanno chiesto agli abitanti di proteggersi da "allagamenti potenzialmente mortali" in Galles e Scozia. Il Met Office ha diffuso oltre 250 allerte inondazioni In Inghilterra, Scozia e Galles. Enormi onde nell'Atlantico settentrionale e nel mare del Nord hanno colpito le coste britanniche, dopo che ieri ci sono stati due morti recuperati dalle acque al largo della costa orientale dell’Inghilterra. Il fiume Taff ha rotto gli argini a Pontypool, mentre a Tredagar in Galles in 24 ore sono scesi 105 millimetri di pioggia e sul villaggio di Aberdaron hanno soffiato venti fino a 146 chilometri orari. Centinaia di voli sono stati cancellati, i servizi ferroviari interrotti.



