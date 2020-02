Coronavirus, altri 142 morti in poche ore. I numeri dell'epidemia in tempo reale: i contagi non si fermano

Coronavirus, 142 nuovi morti dalle 15.30 di sabato 15 febbraio. E' questo il dato diffuso dalla Oms (Organizzazione mondiale della sanità), che aggiorna in tempo reale i numeri dell'epidemia. Alle 8.30 di domenica 16 febbraio 2020, infatti, i morti sono saliti a 1.669, i contagiati a 69.258 mentre le persone guariti sono 9.650. Il virus cinese, quindi, colpisce più persone di quelle che per ora riescono a guarire e la mortalità resta alta, per quanto - almeno per ora - confinata prevalentemente in Cina. Ieri, tuttavia, c'è stato il primo caso in Africa (guarda qui) e il primo morto in Europa, con un decesso in Francia.