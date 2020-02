Coronavirus, altri 4 morti. I numeri dell'epidemia in tempo reale: aumentano anche contagi e guarigioni

Coronavirus, altri 4 morti nelle ultime undici ore (guarda qui la situazione alle ore 1.30 del 15 febbraio). I numeri dell'epidemia aumentano continuamente e il dato aggiornato in tempo reale dall'Organizzazione mondiale della sanità alle ore 12.30 del 15 febbraio 2020 mostra la seguente situazione: 1.527 morti, 67.091 contagi e 8.497 persone guariti. Aumenta quindi il numero delle persone contagiate, ma anche quello delle guarigioni. Ieri il primo caso in Egitto, mentre giovedì c'era stato il primo decesso in Giappone. Il maggior numero di casi di malati, tuttavia, si concentra nell'estremo Oriente: oltre alla Cina, il virus sta colpendo Giappone, Hong Kong, Thailandia e Corea del Sud, come mostrato dalla grafica.