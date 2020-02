Video L'incredibile duello tra cane e mantide religiosa. L'insetto va all'assalto senza paura

Il duello tra il cane e la mantide religiosa: guarda il video

Una mantide religiosa che non ha paura di affrontare un cane, che per lei è un'autentica creatura gigante, viste le proporzioni. Le immagini arrivano dal Vietnam, per l'esattezza dalla provincia di Bac Lieu, e stanno diventando virali. Mentre il cane sembra giocare con l'insetto, quest'ultimo prende il duello molto sul serio e più di una volta salta verso l'animale usando i suoi velocissimi riflessi. Secondo l'uomo che ha girato le riprese, il cane ha individuato l'insetto in un cortile ma appena si è avvicinato è stato subito attaccato dalla mantide religiosa che probabilmente a sua volta voleva soltanto difendersi.

