Coronavirus, medico eroe morto per il contagio. Le autorità aprono inchiesta sulle minacce che aveva ricevuto

La Cina sembra finalmente essersi svegliata sulla vicenda del medico eroe che per primo aveva lanciato l'allarme sulla pericolosità del Coronavirus. Il professionista è morto dopo essere stato contagiato. L'uomo inizialmente non solo non era stato creduto, ma aveva dovuto subire anche pesanti reazioni da parte delle autorità cinesi. Adesso dopo centinaia di migliaia di post di protesta sui social media, le stesse autorità cinesi dichiarano che invieranno una squadra investigativa per "indagare a fondo sulle questioni rilevanti sollevate dal pubblico". Li Wenliang, medico eroe di Wuhan, è morto morto per l'infezione. Quando aveva lanciato l'allarme era stato duramente ammonito dalla polizia.

Guarda anche Il contagio si diffonde: 636 morti