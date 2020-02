Usa, sparatoria in Università del Texas: due morti e un ferito

Due persone sono morte e una terza è rimasta ferita in una sparatoria alla Texas A&M University Commerce, nella città texana di College Station avvenuta oggi, lunedì 3 febbraio. Lo riferisce l’emittente Nbc. La polizia ha avvertito su Twitter gli studenti dell’ateneo a rimanere al chiuso, spiegando che vi sono tre vittime d’arma da fuoco. La sparatoria è avvenuta nell’ingresso del Pride Rock, una palazzina a tre piani dove si trovano i dormitori delle matricole. Tutte le lezioni sono state cancellate. L’università ha confermato su Twitter che vi sono due morti e una terza persona è stata ricoverata in ospedale.