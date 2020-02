Neve allo zoo di Mosca, un panda festeggia con la capriola e il video diventa virale

L'arrivo della neve a Mosca è stato salutato da uno dei panda dello zoo in maniera a dir poco festosa. In un video diventato immediatamente virale (guarda il video) l'animale festeggia i morbidi fiocchi caduti anche nel giardino zoologico della capitale moscovita come se fosse un bambino: prima si arrampica su un albero, poi esplora alcuni rami fino a esibirsi in una capriola. Lo zoo di Mosca è uno dei più grandi della Russia, si estende su un'area di 21,5 ettari, ospita oltre 1.100 specie di animali e venne fondato nel 1864 da un gruppo di biologi dell'Università statale di Mosca.

Watch | Giant pandas frolicking in snow



Rare sight in the Russian capital@akankshaswarups sheds light on the development#Russia pic.twitter.com/jHJW68atOw — WION (@WIONews) February 2, 2020