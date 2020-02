Terremoto, scossa di magnitudo 5 in Romania

Terremoto in Romania nelle prime ore di oggi, 31 gennaio. La scossa di terremoto è stata di magnitudo 5 ed è stata registrata alle 3:26 ora locale (le 2:26 in Italia) in Romania, nella regione della Moldavia.

Secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dell'agenzia geologica statunitense Usgs, il sisma che è stato piuttosto violento, ha avuto ipocentro a 108 km di profondità ed epicentro vicino Nereju. Non si hanno al momento, per fortuna, segnalazioni di particolari danni a persone o cose.