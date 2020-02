Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa andrà sulla Luna nel 2023 con la SpaceX, la compagnia di Elon Musk. E per trovare una donna che lo accompagni nel viaggio intorno al satellite della Terra ha avuto un'idea: organizzare un reality. Con tanto di produzione affidata alla Abema Tv. Ad accogliere il suo appello sono state oltre 27 mila donne, disposte a partecipare per assicurarsi questa imperdibile esperienza spaziale. Ma Maezawa, il fondatore di Zozotown, ci ha ripensato e ha annullato tutto, scusandosi su Twitter per il ripensamento e con la produzione televisiva.



