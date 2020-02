Arrestata un'infermiera in Germania, sospettata di aver somministrato della morfina a cinque bambini nati prematuri nell'ospedale di Ulm, nella regione del Baden-Württemberg. I bambini hanno sofferto di problemi respiratori ma sono stati prontamente curati dal personale dell'ospedale e non sarebbero in pericolo di vita. I test effettuati sui campioni di urina dei piccoli hanno mostrato residui della morfina antidolorifica che sarebbe stata somministrata dalla donna. A dare la notizia il quotidiano tedesco Der Spiegel. Un caso analogo era avvenuto anche a Verona, ormai due anni e mezzo fa (leggi qui e guarda il video), con un neonato andato in overdose di morfina.