Terremoto 5.2 in Grecia. Negli ultimi sette giorni violente scosse in tutto il mondo

Ancora terremoti di forte intensità in tutto il mondo. Nella notte del 30 gennaio, alle 2.28, in territorio greco, sisma di magnitudo 5.2, per fortuna al largo delle coste del Dodecaneso. Epicentro in mare e a una profondità di 17 chilometri, questo ovviamente ha attenuato notevolmente gli effetti su edifici e persone, non sono stati segnalati danni. Qualche ora prima, alle 24,46 (ora italiana) la terra aveva tremato nell'Indonesia settentrionale, nel Mare delle Molucche: magnitudo 5.7. Il giorno prima, 29 gennaio, scossa di magnitudo 6 in Oceania, epicentro alle Isole di Salomone, al largo della nuova Guinea.

Al di la delle specifiche delle ultime scosse, le stesse si aggiungono al lungo elenco di terremoti sopra magnitudo 5 che si sono verificati nell'ultima settimana in tutto il mondo praticamente, in ogni continente. La mappa che pubblichiamo riassume i terremoto sopra magnitudo 4.5 degli ultimi sette giorni.