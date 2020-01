Virus cinese, la rivelazione: "Coronavirus creato dai cinesi in laboratorio di armi batteriologiche"

Il nuovo coronavirus, secondo una teoria, stato creato in laboratorio dai cinesi? A sostenere questa tesi, una ipotesi senza riscontri, è Dany Shoham, biologo ed ex ufficiale dell’intelligence militare israeliana, esperto di armi batteriologiche in Medio Oriente e Asia.

Shoham ha rilasciato una un'intervista al Washington Times, nella quale ha parlato dell'esistenza di un laboratorio a Wuhan dove il governo cinese starebbe portando avanti un programma segreto di sviluppo di armi chimiche.

Per l'ex ufficiale israeliano, gli scienziati cinesi avrebbero potuto sviluppare qui il virus conosciuto come 2019-nCoV. Il nuovo coronavirus sarebbe poi sfuggito dal controllo degli scienziati, ipoteticamente, infettando uno di loro, per poi propagarsi nella città di Wuhan, considerata il primo focolare del virus. Ha testualmente dichiarato che "alcuni laboratori dell’istituto sono stati probabilmente impegnati, in termini di ricerca e sviluppo, in armi biologiche, almeno collateralmente, ma non come struttura principale della politica di Pechino".