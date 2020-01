Coronavirus, ecco i sintomi: sono gli stessi dell'influenza. Il ministero della salute: evitare viaggi in Cina

L'allarme per il Coronavirus si sta via via spostando anche nei Paesi occidentali. L'epidemia in Cina ha già provocato oltre 40 morti e sembra che con il trascorrere dei giorni il focolaio si stia allargando. Ma quali sono i sintomi della malattia? Il virus si presenta come una influenza quindi problemi respiratori, febbre, tosse insistente, raffreddore, mal di gola e nei casi più gravi affaticamento polmonare. A differenza dell'influenza, purtroppo, ancora non esistono farmaci specifici né vaccini. Le autorità avvertono che per il momento soltanto chi ha effettuato recentemente viaggi in Cina può essere a rischio. Il ministero della salute italiano invita a "posticipare i viaggi non necessari in Cina. A chi dovesse avere la necessità di farlo per recarsi a Wuhan" consiglia "di effettuare il vaccino antinfluenzale almeno due settimane prima della partenza".