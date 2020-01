Video Maiale lanciato nel vuoto da settanta metri legato a un elastico. Parco finisce sotto accusa

Un maiale lanciato nel vuoto legato ad un elastico. La follia umana non ha limiti. Difficile spiegare in altra maniera quello che è accaduto nella città cinese di Chongqing dove l'animale è stato costretto a "saltare" da una torre di 70 metri. Un bungee jumping "obbligatorio" a cui in maiale del peso di 100 chili è è stato utilizzato per celebrare il nuovo anno lunare, almeno così hanno dichiarato i responsabili del parco. Il maiale, illeso dopo il salto, è stato poi avviato al macello. L'indignazione è stata generale dopo la pubblicazione del video. Qualcuno ha addirittura consigliato di legare il lavoratori del parco e di spingerli dalla torre per far provare anche a loro le stesse sensazioni dell'animale. Il parco a tema a seguito delle brucianti polemiche si è scusato pubblicamente e ha ammesso di aver commesso un errore ad ospitare l'evento, cosa che non si ripeterà.

