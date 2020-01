Video Il piccolo cinghiale sotto la doccia. Il maialino selvatico gradisce il bagnetto

"Doccia sì oppure no?". Evidentemente sì per il proprietario del piccolo cinghiale: "costringe" il maialino selvatico ad un sano momento... di pulizia. L'animale resta tranquillo, guarda il suo "amico umano" e sembra quasi gradire il bagnetto. Il video è stato pubblicato nei giorni scorsi, condiviso e rilanciato sui social migliaia di volte, soprattutto da profili specifici come ad esempio pigsareawsm (Instagram). Maialini selvatici e piccoli cinghiali in alcuni Paesi sono trattati come cani e gatti e godono di tutte le attenzioni del caso.