Si è dato fuoco davanti al Parlamento europeo di Strasburgo, in Francia, intorno alle 16 di oggi pomeriggio. Protagonista del gesto, di cui al momento non si conoscono le cause, è un uomo di origine albanese. A rendere nota la notizia sono stati i media locali, aggiungendo che è stato portato in ospedale e che ha gravi bruciature al viso e alle mani. Secondo Dernieres Nouvelles d'Alsace, tutto è avvenuto mentre si svolgeva una manifestazione di cittadini della Guinea: una decina di persone sono giunte in aiuto dell’uomo e alcuni soccorritori sono poi intervenuti rapidamente con un estintore. Come detto, restano al momento sconosciuti i motivi del gesto.



Leggi anche: Dà fuoco al marito con la benzina dopo un litigio: lui è morto, lei gravissima