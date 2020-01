Donald Trump: "Iran non avrà mai la bomba atomica"

"Finché sarò presidente, l’Iran non avrà mai l’arma nucleare", ha detto in una dichiarazione dalla Casa Bianca, Donald Trump. Il presidente Usa è tronato a ribadire quanto già affermato più volte, sulla volontà dell’America di impedire all’Iran di dotarsi di armamenti nucleari.

Per approfondire leggi anche: Il lancio dei missili verso l'Iraq (video)

Trump ha confermato la notizia circolata in giornata che "nessun americano" è rimasto ferito nel raid missilistico iraniano contro le basi Usa in Iraq. "Non abbiamo avuto nessuna vittima, né americana né irachena", ha detto il presidente Usa, spiegando che i danni subiti dalla infrastrutture sono "minimi".

Donald Trump ha anche aggiunto di voler applicare nuove sanzioni contro Teheran.