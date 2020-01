Paura a Villejuif, piccolo centro vicino a Parigi, in Francia. Un uomo, verso le 14 di venerdì 3 gennaio, ha tentato di accoltellare tre persone nel parco dipartimentale degli Hautes Bruyères. Uno sarebbe in arresto cardiopolmonare e in pericolo di vita. Lo riferisce il quotidiano Le Parisien. Il presunto autore è stato ucciso vicino al supermercato Carrefour in avenue du Général-de-Gaulle, come confermato da una fonte della polizia. Secondo quanto riferito, due agenti sono rimasti feriti nel corso dell'operazione. Secondo il quotidiano Le Parisien, una squadra di artificieri è stata inviata sul posto per le verifiche del caso e scongiurare altre possibili minacce.