Auguri speciali e foto inedita del piccolo Archie su Instagram. Così Harry e Meghan, duchi del Sussex e coppia seguitissima della famiglia reale inglese, hanno salutato sudditi e fan in occasione della fine del 2019.

La foto, contenuta in una gallery che ripercorre i momenti più belli vissuti dalla giovane coppia della Royal Family nel corso dell'anno appena concluso, è accompagnata da un messaggio in cui Harry e Meghan si rivolgono ai loro 10 milioni di follower: “Auguriamo a tutti un felice anno nuovo e vi ringraziamo per il vostro continuo supporto! Ci è piaciuto incontrare così tanti di voi da tutto il mondo e non vediamo l'ora di incontrarne molti altri l'anno prossimo. Speriamo che il 2020 porti a ciascuno di voi salute e felicità continua”.