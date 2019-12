Terrorismo, camion bomba a Mogadiscio: sale il numero delle vittime, almeno 76 morti

Sale il bilancio delle vittime provocate dal camion bomba esploso in una zona trafficata della capitale della Somalia, Mogadiscio, nella mattina di sabato 28 dicembre (guarda il video). "Il numero di vittime che abbiamo confermato è di 76 morti e 70 feriti, potrebbe essere ancora più elevato", ha detto il direttore dei servizi privati di ambulanza Aamin, Abdukadir Abdirahman Haji. L'attentato non è stato rivendicato, ma non si esclude che possa esserci una matrice legata al terrorismo, riconducibile al movimento jihadista di Al Shabaab, legato ad Al Qaeda. Tra le vittime molti giovani e studenti, dato che l'ordigno è esploso in concomitanza con l'inizio delle lezioni scolastiche.