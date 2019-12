Con l'arrivo del Natale un sacerdote voleva benedire tutta la sua comunità. Per farlo ha avuto l'idea di decollare con un piccolo aereo e lanciare acqua santa su tutta la cittadina, per un totale di circa 380 litri. Il fatto, che ha del clamoroso, è avvenuto a Cow Island, in Louisiana, negli Stati Uniti. Il sacerdote ha chiesto l'aiuto ad un pilota di un aereo solitamente usato per spargere pesticidi e fertilizzanti, così da coprire nel minor tempo possibile l'intero centro. L'acqua santa è stata caricata sull'areo e sparsa dal cielo lo scorso 21 dicembre: i parrocchiani l'hanno presa bene e ora Padre Matthew Barzare conta di ripetere la ricorrenza ogni anno. E anche più in grande.