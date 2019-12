Cile: manifestante schiacciato fra due mezzi blindati della polizia, il video choc

Rivolta in Cile. E nuove proteste dopo la diffusione, via social delle immagini (il video è amatoriale) che mostrano un manifestante schiacciato fra due mezzi blindati della polizia durante una manifestazione di protesta. Un video choc che testimonia delle proteste che da due mesi a questa parte infiammano Santiago con la gente che scende in piazza contro il governo.

Qui siamo in Plaza Italia che è stata rinominata Plaza de la Dignidad dopo che sono scoppiate le manifestazioni. Il giovane viene schiacciato da un blindato dei carabineros contro un altro blindato lanciagas. Il giovane, a quanto si apprende, non è in pericolo di vita, ha 20 anni e si chiama Oscar Perez: ha riportato la frattura del bacino. Il video è stato rilanciato dalle tv ed è virale in rete.