Attimi di paura nell'isola di Cozumel, in Messico, al largo della penisola dello Yucatan, per la collisione fra due navi da crociera della compagnia Carnival Cruise Line.

La Carnival Glory, in manovra, è andata a scontrarsi con la più piccola Carnival Legend, che si trovava ormeggiata in porto. Drammatiche le immagini, che testimoniano l'impossibilità di fermare l'inerzia della nave che si avvicina sempre più all'altra fino a provocare uno squarcio all'altezza delle cabine di poppa, con pezzi dell'imbarcazione che cadono nell'oceano. La compagnia di navigazione Carnival Cruise Line ha successivamente informato che un ospite a bordo della Carnival Glory è rimasto ferito mentre era in corso l'evacuazione della sala da pranzo sul terzo e quarto ponte della nave. Altre fonti parlano invece di sei feriti.