Aria di crisi fra Kate e William? Famiglia reale inglese di nuovo al centro del gossip

Soltanto pettegolezzi, o c'è dell'altro in uno spezzone del documentario della Bbc sul Natale in cui compaiono William e Kate? E' questo il nuovo interrogativo che alimenta il gossip sulla famiglia reale inglese. Nel programma "A Berry Royal Christmas", girato in occasione delle feste di fine anno e al quale hanno partecipato anche i Duchi di Cambridge, si vede Kate che si allontana d'istinto non appena il marito cerca di appoggiarle una mano sulla spalla.

I più maligni parlano di crisi, ma sul web c'è anche chi fa ironia, come spesso avviene sui social: è stato un tic nervoso? O una reazione al solletico?