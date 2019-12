Fuga d'amore per due 14enni sull'auto della nonna: rintracciate in Calabria dopo 11 giorni

Una fuga. Via a 14 anni da casa per vivere il loro amore ostacolato dalle famiglie. Hanno preso l'auto della nonna di una di loro e si sono allontanate per 11 giorni. Hanno guidato a turno e percorso quasi 2 mila chilometri. Volevano raggiungere la Sicilia, ma avevano finito i soldi. Le due ragazze sono di Vence, un piccolo centro nei pressi di Nizza e sono state rintracciate dai carabinieri a Bianchi, in provincia di Cosenza. A Roma, dove le due hanno sostato, hanno speso tutti e due i risparmi. Inizialmente ai carabinieri si sono spacciate per maggiorenni. Poi la verità.