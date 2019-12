Regina Elisabetta, nuovo scandalo per la famiglia reale: i guai dalla giovane nipote

Non c'è pace per la Royal family e per la Regina Elisabetta in particolare. Dopo i guai dati dal principe Andrea, tanto da venire estromesso dalla vita di corte, un nuovo scandalo turba la Corona in questi giorni che avvicinano il Natale.

A crteare grattacapi è una nipote, spericolata, della regina: Lady Tatiana Mountbatten. Una ragazza di 29 anni che vanta una parentela con gli zar di Russia e a cui piacciono i social, come tutti i giovani, la vita sociale ed i cavalli. Una passione che condivide proprio con Sua Maestà Britannica.

La giovane, che non ha incarichi a Corte, è stata fermata dalla polizia di Londra. Dovrà pagare una multa di oltre 600 euro per aver guidato superando i limiti di velocità e inoltre è stata anche ritirata la patente per sei mesi. La rampolla dei Windsor era alla guida di una Porche fiammante. Secondo quanto riportano i tabloid inglesi il fatto che fosse la nipote della Regina d'Inghilterra, non le ha risparmiato la multa e il ritiro della patente.