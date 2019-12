Jack Burns, muore a 14 anni il nuovo Billy Elliot: era una stella del balletto e della tv

Una morte improvvisa, a soli 14 anni, le cui circostanze devono ancora essere chiarite. Se ne è andato Jack Burns. Gli dicevano "il nuovo Billy Elliot" per le sue doti da ballerino. E' stato trovato senza vita nella sua casa a Greenock, in Scozia. Era anche diventato un volto noto del piccolo schermo. Nel 2014, da bambino, aveva recitato nella serie tv Outlander. In più ha preso parte a numerose produzioni della BBC e allo show The One Show and Priscilla Queen of the Desert accanto a Duncan dei Blue. Ad appena nove anni aveva conquistato un posto nella prestigiosa scuola di balletto di Glasgow.