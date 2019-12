I sudditi di Sua Maestà Britannica hanno una nuova certezza dopo la ridda di voci ed ipotesi sul futuro della corona. Si allontana l'idea di vedere Carlo finalmente Re anche a costo di rinunciare all’amata Camilla con la quale è nell'aria un divorzio milionario (LEGGI). Lo scettro della Regina Elisabetta II appare infatti saldo, è arrivata la svolta e il Principe del Galles che sembrava ad un passo dello scettro dovrà ancora aspettare. La Gran Bretagna ha ricevuto infatti nuove certezze.

L’ufficio stampa di Charles ha fatto sapere all’Huffington Post che “non c’è nessun cambiamento in programma in base all’età, che siano i 95 anni o altro”.

Per la cronaca Elisabetta è regina d'Inghilterra dal 1952 e la data dello switch alla reggenza tra madre e figlio era stata fissata per il mese di aprile del 2021, quando la Regina avrebbe compiuto 95 anni. Al momento non sembrano sufficienti per avere lo scettro del Regno Unito, gli impegni pubblici che Carlo ha intensificato anche in coincidenza col ritiro dalla vita privata del padre, Filippo di Edimburgo.