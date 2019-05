Umbria in frenata libera

Economia umbra in frenata con previsioni di crescita del Pil praticamente a zero. Dopo un 2018 caratterizzato da segnali di ripresa l’anno in corso inizia nel peggiore dei modi. A fare l’istantanea del presente e la previsioni del futuro è l’annuale rapporto dell’Ires Cgil presentato giovedì 9 maggio a Perugia dal presidente Mario Bravi, dal ricercatore e curatore dello studio Marco Batazzi, alla presenza del segretario generale dell’Umbria Vincenzo Sgalla. “Le stime econometriche Prometeia - si legge nel rapporto - mostrano come il 2018 abbia presentato un consuntivo con un andamento crescente anche se piuttosto moderato (+0,6%) del Prodotto interno lordo, correlandosi ad un buon sostegno delle esportazioni e ad una tenuta degli investimenti; in netto rallentamento i consumi. Per il 2019 in base ai primi dati disponibili, sulla scorta del deterioramento della cornice esogena rappresentata dall'economia globale, risulterebbe un quadro complesso dell‟economia umbra con una sostanziale stagnazione (+0,1 per cento) che potrebbe rischiare di sconfinare in un trend recessivo, con ovvie conseguenze negative per l'attività economica regionale”.

