Si ritira storica commerciante

Dopo sessanta anni Mina Madrigali, commerciante storica di Piazza Umberto I, lascia la sua attività di merceria ma il negozio non abbasserà la saracinesca. Originaria di Pisa ha iniziato la vita da commerciante nel 1960, dopo il matrimonio con Pietro Frate, ottenendo la prima licenza a Nocera Umbra per la vendita di articoli di pronto soccorso, cosmesi, strumenti chirurgici e ortopedici che per anni è stata un punto di riferimento per la città, trasformando poi l’attività in merceria. “Mio marito – racconta Mina – faceva il rappresentante di medicinali e attrezzature mediche e a Nocera Umbra non c’era un negozio dove poter acquistare quei prodotti e cosi decidemmo di aprire l’attività. Ho dedicato buona parte della mia vita a questo lavoro, non ho mai voluto lasciarlo fino al giorno che ho incontrato la persona giusta ritenendola capace di mandare avanti l’attività, questa persona è Simonetta Scapeccia, ora che ne ha preso il timone posso tranquillamente ritirarmi”.