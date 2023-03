School4Life, il progetto di sistema Scuola-Impresa per prevenire l'abbandono scolastico

30 marzo 2023 a

School4Life nasce nel 2021 dalla collaborazione del Gruppo Enel con Elis nell’ambito del programma di sostegno all’educazione di qualità (SDG4) dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il progetto si propone una duplice finalità: da un lato far conoscere ai ragazzi le opportunità offerte dalla transizione energetica e orientarli verso i mestieri del futuro, offrendo loro un ventaglio di competenze articolato e al passo con i tempi; dall’altro contrastare l’abbandono scolastico e la povertà educativa con un approccio metodologico basato sulla sperimentazione e sul learning by doing. Il progetto, inoltre, intende diffondere tra i giovani la consapevolezza dell’importanza degli SDGs (Sustainable Development Goals) Onu e far conoscere il contributo che le imprese possono dare in termini di sviluppo sostenibile.

Il progetto si rivolge agli studenti di scuole medie e superiori, ponendo attenzione soprattutto alle classi quarte e quinte, dove il fenomeno del dropout è più frequente. Il programma coinvolge giovani, insegnanti, famiglie e imprese per rafforzare le leve motivazionali dello studio e tramettere conoscenze utili a compiere scelte di successo nel progettare il proprio futuro.

Il successo della prima edizione ha portato all’ampliamento del programma con School4Life2.0, con il coinvolgimento di altre 11 grandi aziende. Il progetto si svolge nell’arco di due anni scolastici: da marzo a giugno 2022 e da ottobre 2022 a giugno 2023. L’iniziativa vede il coinvolgimento di esperti del Gruppo Enel in qualità di maestri di mestiere, role model e mentor. I primi, opportunamente formati da ELIS insieme al corpo docente delle scuole coinvolte, hanno il mandato di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro: dopo una parte teorica i maestri di mestiere Enel affiancano gli studenti in progetti concreti, che simulano sfide e problemi realistici, e costituiscono dei punti di riferimento per stimolare creatività ed espressione dei singoli talenti. I role model, con le loro testimonianze, hanno invece il compito di motivare e incoraggiare gli studenti; i mentor, infine, li accompagnano in un percorso di sviluppo focalizzato su soft skills, trend digitali, diversity&inclusion, sostenibilità e innovazione, competenze irrinunciabili per un futuro sostenibile. Nelle scuole medie, invece, è la presenza di giovani “ambassador” delle scuole superiori, affiancati dai role model Enel, a incoraggiare i ragazzi nell’intraprendere studi tecnici e percorsi innovativi indirizzati al mondo dell’energia.

Presso l’Istituto Omnicomprensivo di Giano dell’Umbria, in località Bastardo, (https://iogiano.edu.it/), School4Life ha fatto registrare un’ampia partecipazione ed ha coinvolto corpo docente, famiglie e studenti dell’istituto professionale con risultati importanti, sia in termini di scoperta, fiducia e sviluppo dei propri talenti attraverso la scuola sia per quanto concerne l’orientamento al lavoro.

Il progetto in pillole

Obiettivi Gli studenti sono stimolati, attraverso una didattica attiva, a scoprire i propri talenti e a sviluppare interessi che li guidino nelle future scelte di vita e lavoro. Webinar dedicati a docenti e famiglie aiutano a riconoscere per tempo i segnali che precedono l’abbandono scolastico e forniscono strumenti utili a supportare i giovani. Le aziende partecipano al Programma, contribuendo con le proprie competenze specialistiche alla realizzazione del percorso di formazione, dedicato a: intelligenza artificiale e tecnologie digitali, economia circolare, transizione energetica e cambiamento climatico, educazione finanziaria e imprenditoria, marketing, sicurezza sul lavoro e inclusione.

Didattica attiva Interventi formativi tecnici e project work a cura dei Maestri di Mestiere sono affiancati da Creathon online. Gli studenti collaborano per presentare soluzioni e idee in risposta alle sfide lanciate dalle aziende.

Atelier I Mentor mettono a disposizione le proprie competenze, per formare i giovani su tematiche legate agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e alle life skills (diversità e inclusione, sostenibilità, trend digitali, etc.).

Role Model​ Professionisti ispirano gli studenti, attraverso la loro testimonianza personale e lavorativa, orientandoli nello studio e guidandoli alla scoperta della propria vocazione professionale.

Laboratorio di Empowerment Incontri di gruppo interscolastici, per realizzare interventi tempestivi a supporto degli studenti a rischio abbandono, recuperando la loro motivazione allo studio.

