Umbria, Busitalia: nuovi orari e corse a partire dal primo aprile

28 marzo 2023 a

a

a

Nuovi orari e servizi per Busitalia in Umbria. Perugia Airlink, il servizio di trasporto da e per l'Aeroporto Internazionale dell'Umbria offerto da Busitalia (società del polo passeggeri del Gruppo FS italiane), modifica gli orari del servizio per garantire una maggiore sinergia con i collegamenti aeroportuali e ferroviari. Realizzato in collaborazione con Trenitalia e Regione Umbria, il servizio propone una variazione stagionale degli orari in linea con la nuova offerta stagionale dell'aeroporto. I nuovi orari – già in vigore dal 26 marzo 2023 - sono consultabili sul sito web www.fsbusitalia.it.

Crescono le aziende degli stranieri e calano quelle degli italiani. Mencaroni: "Occorre riflettere e approfondire"

Perugia Airlink collega l'Aeroporto Internazionale dell'Umbria alle città di Perugia e Assisi, offrendo un comodo e affidabile servizio di trasporto per i passeggeri che vogliono esplorare la Regione Umbria. Dal 1° aprile 2023, inoltre, il servizio di navigazione per raggiungere le isole del Lago Trasimeno sarà ancora più capillare, con una nuova programmazione concepita per offrire a turisti e residenti un servizio ancora più accessibile, efficiente ed efficace.

Stangata sull'acqua: ogni famiglia spende 594 euro l'anno. E la rete idrica è un colabrodo

In particolare, la linea Passignano-Tuoro Navaccia-Isola Maggiore incrementa fino a 10 il numero delle corse giornaliere ed entrano in funzione le linee Passignano-Isola Maggiore, con 12 corse, Tuoro-Isola Maggiore, con 17 collegamenti, Castiglione del Lago-Isola Maggiore con 8 e San Feliciano-Isola Polvese con 10. Il Lago Trasimeno è una destinazione sempre più popolare per il turismo primavera-estate e questa nuova programmazione rappresenta un'opportunità per tutti coloro che desiderano esplorare le meraviglie di questa zona e sperimentare la bellezza del paesaggio circostante.

Menchetti assume: nuova struttura ad Arezzo e seconda linea di produzione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.